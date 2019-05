Onderzoek: natuur gaat sneller achteruit dan ooit

De natuur en biodiversiteit gaat sneller achteruit dan ooit in de geschiedenis.

Ongeveer een miljoen van de 8 miljoen planten- en dierensoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Internationale Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Volgens Sir Robert Watson, voorzitter van IPBES, is de achteruitgang een ‘aantasting van de fundamenten onder economie, leefomgeving, voedselzekerheid, gezondheid en levenskwaliteit wereldwijd’.

Verandering grondgebruik

Het rapport, waar 145 experts uit 45 landen een bijdrage aan hebben geleverd, bevat een uitgebreide analyse van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang. Dat zijn veranderingen in grondgebruik (omzetting van bos in landbouwgrond bijvoorbeeld) en gebruik van zeeën en oceanen, visserij en andere directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

Niet-duurzame landbouw

Het rapport dat is goedgekeurd op een internationale conferentie in Parijs bevat concrete aanbevelingen volgens de opstellers om de neergang te stoppen. Dat kan alleen met een fundamentele omslag. Veranderingen die daaraan bijdragen, zijn onder meer het ombuigen van niet-duurzame landbouw, visserij en landbouwsubsidies.

Voor de duurzame productie en consumptie van voedsel zijn daarbij de hele keten van producent tot consument genoemd. Het gaat onder meer om het bevorderen van duurzame landbouwprincipes, het in stand houden van soorten van planten en dieren in land- en tuinbouw en bevorderen van productiemethoden die biodiversiteitvriendelijk zijn. Het aanleggen van natuurgebieden en verbindingszones is een andere optie voor meer duurzaamheid evenals verbetering van distributie, minder verspilling en het bevorderen van duurzame en gezonde diëten.

Nederlanders betrokken bij onderzoek

Vier van de experts die hebben bijgedragen aan het rapport zijn afkomstig uit Nederland: een hoogleraar van de Radboud Universiteit, 2 hoogleraren van Wageningen UR en een expert van het PBL.

IPBES is een onafhankelijke internationale organisatie waar 130 landen bij aangesloten zijn.