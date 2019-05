Meer bijenvolken hebben winter overleefd

Van de bijenvolken in Nederland heeft circa 91% de winter van 2018-2019 overleefd.

Dat is meer dan de circa 85% in de 2 voorafgaande winters. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Wageningen UR (WUR), in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-Imkers. De enquête is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Wereldbijendag

“De mate van wintersterfte is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken”, volgens Bram Cornelissen, bijenonderzoeker bij WUR. De uitkomst is gepresenteerd op wereldbijendag 20 mei en is gebaseerd op 2.000 bijenhouders met 15.900 bijenvolken die de telling hebben doorgegeven. In Nederland zijn circa 9.000 imkers actief die bij elkaar 75.000 bijenvolken houden.