LTO: zonnecentrales volstrekt onacceptabel

LTO Noord Gelderse Vallei vindt het volstrekt onacceptabel om grote zonnecentrales op waardevolle landbouwgrond te plaatsen.

Dat blijkt uit haar visie ‘Zonneklaar’, waarin op een rij gezet wordt hoe de landbouw de duurzame voedselproductie het hoofd kan bieden. LTO Nederland omarmt het standpunt zonnecentrales van de afdeling Gelderse Vallei, bevestigt een woordvoerder.

Industriële bezigheid

Ten eerste spreekt LTO haar zorgen uit over het gebrek aan regie bij gemeenten in de Gelderse Vallei over zonnecentrales.

LTO Noord portefeuillehouder Energie & Duurzaamheid Aart Jan Vos: “Wij maken ons zorgen dat nu niet de juiste weg wordt gevolgd. De term zonnevelden, zonneweides of zonneparken is tevens ongepast. Je zou moeten spreken van zonnecentrales.” Het is volgens Vos immers een industriële bezigheid.

Geen zonnecentrales

Vos: “Zeker in onze regio hebben wij onze landbouwgrond hard nodig voor de transitie naar een duurzame, meer circulaire voedselproductie.” Volgens LTO jagen de claims op locaties voor zonnecentrales de grondprijzen omhoog en grijpen zonnecentrales op de lange termijn in op het landschap. Ook is het tegenstrijdig met de inzet van de Regio Deal Foodvalley om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Bovendien benadrukt LTO de beperkte netwerkcapaciteit en dat opslag van zonne-energie nauwelijks rendabel is.

Zonneladders

LTO schrijft in haar visie meer te zien in zogenoemde ‘zonneladders’. Dat wil zeggen: (stal)daken vol leggen met zonnepanelen en vervolgens kijken naar gebruik van restruimtes, zoals taluds of wegbermen. Ook is Gelderse Vallei bereid om mee te denken over het plaatsen van windmolens. Vos: “Mits er lokaal draagvlak voor is. Dan is het voor ons een goede manier van duurzame energie opwekken.”

Op dit moment mist LTO een partij die initiatieven voor duurzame energie coördineert en faciliteert. Gelderse Vallei ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten binnen de Foodvalley. “Dat levert op korte termijn meer energie, meer draagvlak en meer burgerparticipatie op dan grote zonnecentrales. Bovendien spaart dit landbouwgrond en landschap”, besluit Vos.