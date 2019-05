Kritische Eerste Kamer neemt wet arbeidsmarkt aan

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft maandagavond 20 mei in een marathondebat een kritische Eerste Kamer kunnen overtuigen van zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Belangrijkste probleem van de wet was volgens veel Eerste Kamerleden de effectiviteit en handhaafbaarheid. In de WAB wordt flexwerk duurder gemaakt, met als doel werkgevers te verleiden werknemers eerder een vast dienstverband te geven.

De steun van de Eerste Kamer is niet onvoorwaardelijk. De 3 coalitiepartijen van Koolmees’ D66 wilden alleen steun uitspreken als de bewindsman over een paar weken komt met een voorstel voor maatregelen die – slecht betaalde – zzp'ers beter moeten beschermen. De Eerste Kamer vreest dat als een vorm van flexwerken strenger/duurder wordt, werkgevers hun aandacht verschuiven naar ander flexarbeidsvormen, zoals kleine zelfstandigen. Omdat de WAB niets regelt voor die zelfstandigen is de kans groot dat werkgevers zich daarop richten.

Kamer ziet maatregelen als tussenoplossing

De Kamer ziet de maatregelen waarmee Koolmees binnenkort komt als een tussenoplossing totdat de minister de wet die de schijnzelfstandigheid tegengaat gereed heeft. Dat wordt waarschijnlijk 2021.

Koolmees erkende tijdens het debat dat de WAB de vlucht naar andere goedkopere vormen van flexwerk niet altijd kan voorkomen. Daarnaast komt Koolmees met een ‘spoorboekje’ waarin hij duidelijk maakt hoe het totaalpakket aan wetsvoorstellen en besluiten om de arbeidsmarkt vlot te trekken eruit gaat zien.