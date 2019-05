Kredietplan jonge boeren past bij overnamefonds

Het Europese kredietfonds voor (jonge) boeren is afgelopen maandag gepresenteerd.

Dit fonds kan mogelijk aansluiten bij het bedrijfsovernamefonds dat het ministerie van LNV opzet voor jonge boeren. Dat zegt een woordvoerder van landbouwminister Carola Schouten.

Het ministerie bekijkt op dit moment of de Europese regeling – maandag gepresenteerd door Europees landbouwcommissaris Phil Hogan – kan aansluiten bij het Nederlandse fonds.

€ 2 miljard aan kredieten beschikbaar

“Het Europese fonds lijkt qua doelstelling en systematiek aan te sluiten op het bedrijfsovernamefonds”, aldus de woordvoerder. “We kijken nu of de Europese regeling het bedrijfsovernamefonds kan aanvullen en versterken. Over de uitwerking hebben we echter nog wel wat vragen.”

Phil Hogan kondigde maandag in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen aan dat hij samen met de Europese Investeringsbank € 1 miljard in investeringskredieten steekt voor met name jonge boeren.

Met het Europese geld kunnen banken extra geld vrijmaken, zodat in totaal ongeveer € 2 miljard aan kredieten beschikbaar komt. De regeling biedt kriedieten met een langere aflossingstermijn en lagere rentes.