Illegale bemestingen binnen teeltvrije zone Bergeijk

Waterschap De Dommel heeft illegale bemesting geconstateerd bij de Keersop, een zijbeek van de Dommel.

De Keersop heeft een teeltvrije zone van 5 meter. Dat betekent dat binnen die 5 meter niet bemest mag worden.

Tijdens een veldcontrole van handhavers van het waterschap bleek deze teeltvrije zone in Bergeijk niet te zijn aangehouden. Over een stuk van 125 meter constateerden de handhavers dat grasland is bemest binnen de 5 meterzone.

Gevolgen voor agrarische inkomenssteun

Tegen deze overtreding wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Volgens de vastgestelde aanpak wordt standaard een (verplichte) melding gedaan aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meestal heeft een dergelijke overtreding gevolgen voor de agrarische inkomenssteun van de betreffende boer, aldus het waterschap.