Huitema krijgt meer voorkeurstemmen dan Schreijer

VVD’er Jan Huitema heeft volgens de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen net iets meer voorkeurstemmen gekregen dan Annie Schreijer-Pierik van CDA. Beide parlementariërs hebben fanatiek campagne gevoerd om de boerenstem te veroveren.

De landbouwwoordvoerders in het EP zijn op basis van de kieslijst sowieso verkozen als volksvertegenwoordiger. Huitema stond als 2e op de lijst, VVD heeft straks 4 zetels in het Europees Parlement. Huitema zegt ‘licht overdonderd’ te zijn door de 115.738 stemmen die hij afgelopen donderdag heeft mogen binnenhalen.

CDA’er Schreijer kreeg veel steun uit haar thuishaven Twente en omgeving. In totaal kleurden 113.914 Nederlanders het vakje bij haar naam rood. CDA heeft in het nieuwe parlement 4 zetels, Schreijer was verkiesbaar als 4e op de lijst.

SGP’er Bert-Jan Ruissen kreeg 44.416 voorkeurstemmen, hij verzekert hiermee zijn zetel als 2e op de lijst van CU-SGP. Hij zegt ‘blij verrast’ te zijn met dit resultaat.