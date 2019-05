Grootste zonnepark in Nederland bijna klaar

Zonnepark Sappemeer, in handen van Chinese investeerders, eind dit jaar in werking.

Het zonnepark met een oppervlakte van 117 hectare en ruim 316.000 panelen dat ten noorden van Sappemeer ligt, gaat eind dit jaar in werking. Dat meldt projectdirecteur Hans Nillesen van Chint Solar / Astronergy bij het dagblad van het noorden. De bouw verloopt voorspoedig: op dit moment is bijna 20% van de panelen aangelegd. Eind oktober moeten alle panelen geïnstalleerd zijn.

103 megawattpiek

Het mega-zonnepark gaat 103 megawattpiek leveren: “Dat komt overeen met 10% van het totale energieverbruik van de bevolking van provincie Groningen. Het is genoeg om de gehele regio Hoogezand-Sappemeer en omstreken van energie te voorzien”, zegt Nillesen. Jaarlijks moet het ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Daarmee wordt het zonnepark de grootste van Nederland.

Het zonnepark draagt volgens Nillesen bij aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs om de traditionele energievoorziening om te zetten in duurzame energie. “Het bedrijf is in handen van Chinese investeerders, waarmee zij dus Nederlandse subsidie ontvangen. Blijkbaar krijgen we het op deze manier makkelijker van de grond dan wanneer alleen Nederlanders dat zouden doen. Het belangrijkste is echter dat wij als Nederland onze energieopdracht uitvoeren”, zegt Nillesen.

Ontwerp eerder afgewezen

Duurzame energie investeerder Powerfield presenteerde vorig jaar samen met het Chinese Chint Solar / Astronergy het inpassingsplan voor zonnepark Sappemeer in de gemeente Midden-Groningen. Het ontwerp was van groot belang, aangezien de Raad van State (RvS) het ontwerp eerder afgewezen had. Het college van burgemeester en wethouders moest beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark voor omwonenden wel aanvaardbaar zouden zijn.