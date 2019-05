Groningse boeren vormen epicentrum uit protest

Zo’n 120 boeren uit de hele provincie Groningen kwamen 22 mei naar het dorpje Middelstrum. Met trekkers vormden ze een cirkel, het ‘epicentrum’.

De actie is in korte tijd opgezet. “Vanmorgen om 6 uur begon het met tumult in de verschillende groepen op Whatsapp”, vertelt Pieter Schouten, melkveehouder in het Groningse Rottum. Nog geen 8 uur later stond het weiland in Middelstrum vol met trekkers.

Vlag halfstok

Tjark en Rozien Reinders uit Westerwijtwerd hangen de vlag uit protest halfstok. Vanuit het raam hebben ze zicht op het weiland waar het boerenprotest plaatsvindt. Zij waren zelf ook aanwezig bij het protest. “Het is indrukwekkend dat er in zo’n korte tijd zoveel mensen bij elkaar kunnen komen.”

In 2017 heeft Reinders een 30 meter lange muur opnieuw gemetseld vanwege schade door een aardbeving. “Er zat een scheur over de hele lengte van de muur”, vertelt Rozien. Het huis en de stal heeft ook al schade opgelopen door de aardbevingen. “De schoorsteen is ook al vernieuwd.”

Boeren vormen met tractoren een epicentrum uit protest. - Foto: jan Willem van Vliet

Verhaal blijven vertellen

Reinders vind het belangrijk om het verhaal te blijven vertellen. “Van vergaderen en praten verdwijnen de aardbevingen niet”, zegt de melkveehouder. “Je bent geneigd om niks te doen want het duurt zo lang allemaal. Er is nog steeds niemand komen kijken om de schade van de vorige aardbeving op te nemen.” Over de kosten van de schade kan Reinders daarom niks zeggen. De schade van deze aardbeving gaat Reinders wel melden. “Soms komen er na een aardbeving nog meer scheuren bij. Daarom wachten we nog een paar dagen met het doorgeven.”

Schademeldingen

Aan het eind van de dag zijn 430 meldingen van schade gedaan vanwege de aardbeving in Groningen. In negentien gevallen was sprake van een acuut onveilige situatie, vijf daarvan zijn inmiddels geïnspecteerd.