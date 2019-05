Groningse boer plaatst aardbevingsbestendige mestzak

Zo’n 60 boeren hielpen melkveehouder Ate Kuipers donderdag het zeil van de nieuwe mestzak op zijn plaats te trekken.

De nieuwe mestzak heeft een inhoud van 5.000 m3. Reden voor de aanleg van de mestzak is de dreiging van aardbevingsschade in het gebied.

Melkveebedrijf total-loss door aardbevingsschade

Het melkveebedrijf met ongeveer 150 melkkoeien van Ate Kuipers is total-loss verklaard door aardbevingen en trillingen als gevolg van aardgaswinning in provincie Groningen. De aanleg van de mestzak als primaire mestopslag is dan ook vrij uniek. De mestzak is omgeven door dijken van klei en ligt volledig boven maaiveld op de grond.

Zo’n 60 boeren hielpen melkveehouder Ate Kuipers donderdag het zeil van de nieuwe mestzak op zijn plaats te trekken. - Foto: Anjo de Haan

Kuipers: “Wij hebben als advies mee gekregen om geen mestkelders meer te bouwen in verband met eventuele bevingsschade. Ook wordt de aanleg van een mestbasin afgeraden, aangezien het folie makkelijk kan scheuren door de grondbewegingen.”

Kosten verhaald op NAM

De mestzak is ei-vormig en heeft een afmeting van ruim 55 x 33 meter. De kosten voor de aanleg van de mestzak gaat Kuipers volledig verhalen op de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Kuipers: “De aanleg van de mestzak is onderdeel van complete nieuwbouw van het bedrijf. Mijn bedrijf is compleet verwoest verklaard door experts ten gevolge van (na)bevingen en trillingen. De NAM moet voor de kosten opdraaien.”