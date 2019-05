Geen onderzoek naar risico’s emissie-arme vloeren

Er is geen bewijs dat emissie-arme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren.

Het ministerie van LNV gaat geen onderzoek doen naar de veiligheid van emissie-arme stalvloeren. Brandweer en verzekeraar hebben geen bewijs dat emissie-arme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren. Dat schrijft minister Carola Schouten in een Kamerbrief in antwoord op vragen van Kamerlid Barry Madlener (PVV) naar aanleiding van een explosie op een melkveebedrijf in Markelo (Ov.) eind februari.

Landelijke inventarisatie

Schouten geeft aan dat er wel een landelijke inventarisatie loopt die samen met de melkveesector wordt uitgevoerd.

Bij het ongeval in Markelo vielen 25 koeien in de mestput na een explosie van mestgassen, 13 koeien waren direct dood bij het ongeval. Later bezweken nog minimaal 2 koeien aan de gevolgen.