Geen kringlooplandbouw zonder verdienmodel

Omschakelen naar kringlooplandbouw lukt alleen als boeren investeringen kunnen terugverdienen, economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen.

Er komt een werkgroep (taskforce) die gaat onderzoeken wat daarvoor nodig is, van wie en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Minister Schouten heeft de samenstelling bekend gemaakt van de al eerder aangekondigde Taskforce Verdienvermogen met Hester Maij als voorzitter. Maij is nu nog gedeputeerde voor het CDA in de provincie Overijssel met onder meer landbouw in haar portefeuille.

Leden van de taskforce

Andere leden van de taskforce zijn onder meer Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, Ruud Tijssens, Director Corporate Affairs van Agrifirm en de hoogleraren Carla Koen, Henk Volberda, Gert van Dijk en Hans van Trijp. Vanuit de agrarische sector zijn Sander Thus, varkenshouder en akkerbouwer en oud-bestuurslid van de NAJK en Marijn Vermeulen, relatiebeheerder bij LTO Noord en lid van het projectteam ‘Nieuwe Boerenfamilie’ lid van de werkgroep. Minister Schouten verwacht dit najaar een advies van de werkgroep.

Oneerlijke handelspraktijken

Dit jaar moet ook een loket ingesteld worden tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Dat wordt onderzocht door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Minister Schouten kondigde in het Financieel Dagblad aan dat er nog voor de zomer een wetsvoorstel komt om de marktpositie van boeren in de keten beter te regelen. Dat is gebaseerd op aanpassingen in de Europese mededingingsregels met speciale aandacht voor de agrarische sectoren.