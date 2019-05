Gps-systemen gestolen in Oost-Nederland

Afgelopen week zijn er gps-systemen gestolen bij loonwerkers in Gorssel en Voorst.

Eerder moesten bedrijven in het zuiden het al ontgelden. In Zeeland en Brabant werden de laatste weken gps-systemen gestolen. In Limburg en Groningen zijn eerder al meldingen van diefstal gedaan. Voor zover bekend zijn het de eerste gps-diefstallen in deze regio.

Onderzoek naar diefstal landelijk

De politie maakte op donderdag 23 mei bekend dat ze het onderzoek naar gps-diefstallen landelijk aanpakken. Ook in België, Frankrijk en Duitsland worden systemen gestolen. Daarom gaat de politie de informatie van deze zaken met de buitenlandse collega’s inventariseren.

Preventietips

Brancheorganisatie Cumela pleit voor een hogere opsporingsprioriteit. Cumela geeft op internet preventietips om diefstal te verkleinen.