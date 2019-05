ForFarmers verwacht forse daling resultaat

Voerconcern verwacht voor eerste half jaar fors lager operationeel bedrijfsresultaat en nettowinst.

Ook voor het gehele jaar 2019 zijn de resultaten lager dan 2018, zo laat ForFarmers weten bij publicatie van de kwartaalvoortgang. Het operationele bedrijfsresultaat zal in het eerste halfjaar 30%-35% lager zijn en de nettowinst 55%-60%.

De voerfabriek van ForFarmers in Almelo (Ov.).

De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de tijdelijk ongunstige inkoopposities van grondstoffen. Dat komt doordat contracten voor grondstoffen die voor langere tijd zijn afgesloten ongunstig uitpakken.

Bij de presentatie van de jaarcijfers 2 maanden geleden zei CEO Yoram Knoop dat ForFarmers ervoor kiest om de hogere prijzen niet aan boeren door te berekenen, maar de lasten zelf te dragen.

Minder afzet van mengvoer

In alle sectoren en in alle landen waar ForFarmers actief is, behalve in Duitsland, werd in het eerste kwartaal van 2019 minder mengvoer afgezet. Vooral de reductie van de rundvee- en varkensstapel in Nederland drukte een stempel. Nederland is het land met het grootste aandeel in het resultaat van ForFarmers.

De positieve bijdrage van de overnames die het bedrijf de afgelopen tijd deed, kon de autonome daling in de resultaten niet compenseren. Zonder rekening te houden met de impact van overnames, had ForFarmers in het eerste kwartaal van 2019 wel meer klanten dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf kwam dit doordat nieuwe klanten werden aangetrokken door de introductie van pluimveeconcept Apollo.

Direct een koersdaling

De koers van ForFarmers duikelde als gevolg van het bericht naar beneden. Begin van de middag stond de koers op € 7,08: een dieptepunt in zeker twee jaar.

De dag voor de bekenmaking stond de slotkoers op € 7,64. Met de daling kwam de koers weer op ongeveer hetzelfde niveau als tijdens de beursgang van het bedrijf in 2016.