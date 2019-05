Eyes on Animals filmt kalvertransport

Dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals heeft opnames gemaakt op de rustplaats voor kalververvoer in de Franse havenstad Cherbourg.

Vanaf die locatie gingen de dieren per vrachtwagen verder naar onder andere Nederland.

Op de beelden is te zien hoe kalveren hardhandig hun hoek uit worden gedreven, waarbij de medewerkers een stok gebruiken. Ook beelden van dode kalveren worden getoond. De internationale dierenorganisatie werkte voor de totstandkoming van de beelden samen met het Franse L214.

Petitie

Naar aanleiding van deze beelden zijn beide organisaties gezamenlijk een petitie gestart om het transport van ongespeende kalveren te verbieden.

De zelfbenoemde ‘inspecteurs’ van de organisatie constateerden ook dat er niet altijd voldoende of werkende drinkplaatsen voor de aanwezige dieren waren. L214 en Eyes on Animals hebben een aanklacht ingediend tegen de rustplaats Qualivia in Tollevast en tegen 1 van de medewerkers voor het mishandelen van de kalveren.