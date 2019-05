EU voor 80% zelfvoorzienend in eiwit diervoeders

De Europese Unie is, inclusief ruwvoer, voor 80% zelfvoorzienend in de eiwitproductie voor veevoeders.

Dat blijkt uit een overzicht gepubliceerd door de Europese Commissie. Ruwvoer is de belangrijkste bron voor de eiwitverstrekking aan vee: goed voor 45% van het totale veevoergebruik in de EU. Gras is hierin het grootste ruwvoercomponent.

Lees verder onder de grafiek.

Bijproducten

Ongeveer 31% van het Europese veevoer komt van bijproducten als sojaschroot en raapzaadschroot. Europa is voor bijna 40% zelfvoorzienend in het eitwitgebruik uit bijproducten. Sojaschroot maakt 15% uit van de totale veevoeders in de EU. Hiervan komt 0,7 miljoen ton van in de EU geteelde sojabonen. 9,7 miljoen ton schroot komt van sojabonen buiten de EU geteeld en 18,3 miljoen ton wordt geïmporteerd als sojaschroot.

Granen zijn, na ruwvoer en bijproducten, het derde belangrijkste ingrediënt voor veevoeders in de EU: 20% van het veevoer bestaan uit granen. Hiervan wordt 305,3 miljoen ton in de EU geteeld en 24,5 miljoen ton geïmporteerd.

Vismeel

Ongeveer 3% bestaat uit niet-plantgerelateerde ingrediënten, zoals vismeel en melkpoeder.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie het overzicht publiceert inclusief ruwvoer. Landbouwcommissaris Phil Hogan laat in een verklaring weten dat hij blij is met de verbeterde markttransparantie.