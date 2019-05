Druk op hectaresteun in Nederland

De uitkering aan Nederland voor inkomensondersteuning in de vorm van hectaretoeslag staat onder druk.

Andere lidstaten willen dat de relatief hoge hectaresteun in Nederland moet worden gelijk getrokken met hectaresteun in bijvoorbeeld de Oost-Europese landen.

Onderhandelingen niet door landbouwminsters

Landbouwminister Carola Schouten zei woensdag in de Tweede Kamer dat de onderhandelingen over de verdeling van de Europese gelden niet door de landbouwministers worden gevoerd. Voor Nederland zijn daar premier Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bij betrokken.

Hogere kosten

Schouten zegt dat een van de risico’s in die onderhandelingen is dat toegegeven wordt aan de druk vanuit verschillende lidstaten om de hectaretoeslag meer gelijk te trekken tussen de lidstaten. Dat zou betekenen dat de hectaresteun in Nederland omlaag gaat en in andere landen zal toenemen.

De minister verdedigt de hogere premies in Nederland. “Wij hebben in Nederland ook te maken met hogere kosten, die rechtvaardigen de hogere hectarepremies.”

Meerjarig financieel kader

PVV‘er Barry Madlener zei tijdens het overleg met de minister, dat de minister de hakken in het zand moet zetten om te voorkomen dat de steun aan Nederland naar verhouding meer terugloopt dan elders. “Het is onacceptabel dat onze landbouw er meer op achteruit gaat dan andere landen”, aldus Madlener. De minister zegt dat zij wil voorkomen dat het verschil gaat oplopen, maar zij is ook afhankelijk van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader, de Europese begroting voor de jaren 2021-2027.

Klimaat en dierenwelzijn

Schouten maakte duidelijk dat ze een deel van de Europese wil verschuiven naar doelgerichte betalingen op gebied van klimaat of dierenwelzijn. Ze benadrukte in antwoord op vragen van PvdA‘er William Moorlag, dat ze de totale omvang van de betalingen niet wil verminderen.