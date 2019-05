CDA en VVD kritisch over snelle invoering kentekenplicht

CDA en VVD zijn kritisch op de snelheid waarmee minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat de registratie en kentekening van landbouwvoertuigen wil doorvoeren.

Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de partijen hebben ingediend over het wetsvoorstel. Als de wet wordt aangenomen, moeten alle trekkers uiterlijk 20 mei 2020 geregistreerd zijn bij de RDW en trekkers en aanhangers die harder willen rijden dan 25 km/u moeten dan ook voorzien zijn van een kentekenplaat. CDA en VVD vinden de periode tot die tijd wel erg kort.

Kosten van wetsvoorstel

Daarnaast zijn CDA‘er Maurits von Martels en VVD‘er Remco Dijkstra kritisch over de kosten van het wetsvoorstel. VVD wil dat de kosten voor boeren niet toenemen en CDA zoekt naar mogelijkheden om kosten te besparen bij de invoering.

Uitzondering voor fruittreintjes

Dijkstra wil van de minister weten hoe de wet ervoor zorgt dat provincies ook daadwerkelijk landbouwvoertuigen gaat toestaan op rondwegen en dat de maximumsnelheid ook daadwerkelijk wordt verhoogd van 25 naar 40 km/u. CDA vraagt de minister ook of er een uitzondering komt voor fruittreintjes, zodat deze zonder kentekening op de weg mogen tijdens de oogstperiode van fruit.

Als de wet wordt aangenomen, moeten alle trekkers uiterlijk 20 mei 2020 geregistreerd zijn bij de RDW en trekkers en aanhangers die harder willen rijden dan 25 km/u moeten dan ook voorzien zijn van een kentekenplaat. - Foto: Martijn ter Horst

Afschaffen reflecterende afgeknotte driehoek

SGP vraagt de minister waarom de regering er niet voor heeft gekozen alleen een kentekenplicht in te voeren voor trekkers met een maximumconstructiesnelheid hoger dan 25 km/h. In het huidige voorstel moeten alle landbouwvoertuigen op de openbare weg vanaf 2025 worden voorzien van een kentekenplaat. Daarnaast heeft de partij vraagtekens bij het afschaffen van de reflecterende afgeknotte driehoek op landbouwvoertuigen. De partij vreest dat dit de verkeersveiligheid niet ten goede komt, omdat aan een kentekenplaat niet te zien is of het gaat om langzaam of snel verkeer.

Ook Raad van State kritisch

De Raad van State, die ieder wetsvoorstel beoordeelt voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, reageerde eerder ook al opvallend kritisch op het wetsvoorstel. Omdat Nederland al te laat is met het omzetten in nationale wetgeving van de EU-richtlijn over de APK-plicht voor snelle trekkers, adviseert de RvS de kentekenplicht vooralsnog alleen in te voeren voor snelle trekkers, omdat dit sneller geregeld kan worden dan voor alle trekkers. Daarmee kan de schade van de Europese ingebrekestelling te beperken.

Niet efficiënt

De RvS vindt een invoering van een kentekenplicht voor alle landbouwvoertuigen niet efficiënt om aan de APK-plicht te voldoen. De registratie gebeurt op basis van gegevens die een boer aanlevert, waardoor nog steeds een fysieke controle nodig is om te weten op welke maximumsnelheid de trekker is afgeregeld, om zo te weten of de trekker APK-plichtig is. De APK-plicht geldt alleen voor trekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Voor trekkers voor agrarisch gebruik geldt vrijstelling voor de APK-plicht.