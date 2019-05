Brand bij afvalverwerkers Twence en Attero

Zondag 26 mei hebben felle branden gewoed bij afvalverwerkers Twence in Hengelo (Ov.) en bij Attero in Wijster (Dr.).

Bij Twence in Hengelo woedde een grote brand in een composteringsinstallatie. Het gebouw van 10.000 vierkante meter is voor 75% verwoest. De brandweer schaalde meteen op naar een grote brand. Rond 03.30 uur waren zeker 100 brandweermensen in touw met blusvoertuigen, drones en hoogwerkers. Bluswater werd uit het nabijgelegen Twentekanaal gehaald.

De schade is groot, al zijn de composteringshallen en de vergistingsinstallatie deels behouden gebleven. Hoe groot de economische schade is volgens woordvoerder Evelien Morriën van Twence nog niet te zeggen.

Gft-afval Twence tijdelijk naar Duitsland

Ondertussen heeft Twence al een tijdelijke oplossing gevonden, vanaf maandag 27 mei wordt gft-afval verwerkt in de Duitse gemeente Münster. Het bedrijf verwacht binnen enkele weken de eigen verwerking van gft-afval weer te kunnen starten.

Brede, niet diepe brand bij afvalverwerker Attero

Op het moment dat zondagochtend de brand bij Twence meester was, brak er brand uit bij afvalverwerker Attero in Wijster. Omdat het een brede, maar niet diepe brand betrof leek de situatie in eerste instantie ernstig en werd er opgeschaald.

Maandag 27 mei is de bult met kranen aangedrukt, dinsdag 28 mei wordt gekeken of het wijsheid is de bult deels te ontgraven met een kraan. Het effectgebied ligt tot ongeveer 7 kilometer vanaf Attero.

Veiligheidsadviezen voor burgers en boeren

De GGD adviseert burgers voor de voedselveiligheid om hobbykippen binnen te houden, geen eieren te eten van kippen die buitenkomen alleen gewassen te laten eten uit de tuin indien deze geschild zijn.

De actuele adviezen worden gecommuniceerd via de website van Veiligheidsregio Drenthe. Daar staat een kaartje met het effectgebied. Op het kaartje is zichtbaar welke bedrijven onder de rookpluim hebben gelegen met de bijbehorende adviezen voor landbouw.

LTO vraag provincie maatregelen te nemen

LTO Noord is maandag ter plaatste geweest om de belangen van de landbouw in te brengen bij Veiligheidsregio Drenthe en RIVM. LTO Noord heeft het gehad met de vele branden bij Attero en vraagt daarom de provincie Drenthe om maatregelen te nemen. “Het is nu een keer klaar. De frequentie van de branden is compleet onacceptabel”, zegt LTO-bestuurder Jan Bloemerts.