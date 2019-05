Aandeel export Verenigd Koninkrijk iets toegenomen

De landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk kreeg vorig jaar een iets groter aandeel in de totale landbouwexport vanuit Nederland.

In 2017 was 7,8% van de toegevoegde waarde landbouw gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar was dat 8%. Dat blijkt uit cijfers van CBS die het uitzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tweede belangrijkste exportbestemming

De totale export van landbouwgoederen naar het Verenigd Koninkrijk daalde wel licht vorig jaar: van € 970 miljoen naar € 925 miljoen. De export van diensten gerelateerd aan de landbouw bleef ongeveer gelijk. De totale landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk, inclusief werelduitvoer daalde van € 1,028 miljard naar € 982 miljoen. Het Koninkrijk met Theresa May als premier blijft daarmee, na Duitsland, de tweede belangrijkste exportbestemming voor Nederlandse landbouwproducten. Ook voor de totale export vanuit Nederland is het Verenigd Koninkrijk de tweede belangrijkste handelspartner wat betreft exportverdiensten. Aan de totale export van diensten en goederen naar het Verenigd Koninkrijk verdiende Nederland in 2018, ondanks de angst voor de brexit, 4% meer dan het jaar ervoor.

De landbouw-, bosbouw- en visserij-export naar het land genereert volgens de meest recente cijfers ongeveer 13.000 fulltime banen in Nederland. Over de jaren heen is dit aantal redelijk constant. In totaal biedt de export naar het Verenigd Koninkrijk werkgelegenheid aan 234.000 Nederlandse fulltime banen.