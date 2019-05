ABN Amro: meer boeren failliet in 2019

ABN Amro verwacht dat in 2019 meer agrarische bedrijven failliet zullen gaan.

Het aandeel boerenbedrijven dat failliet gaat, is erg laag vergeleken met de overige sectoren. In de agrarische sector ging de afgelopen jaren nog niet 1 op de 1.000 bedrijven failliet, tegenover 4 of 5, gemiddeld in Nederland.

Lage prijzen

Toch schrijven economen van de bank in hun Sector Advisory dat meer boerenbedrijven dit jaar bankroet zullen gaan. Dit komt onder andere omdat veel bedrijven ‘worstelen om het hoofd boven water te houden’ omdat ze kampen met lage prijzen, veranderende regelgeving en op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen.

In 2018 kende de agrarische sector 110 fusies en overnames, dat zijn er 20 meer dan in 2017. Het aantal stoppers in de sector ligt echter veel hoger dan het aantal faillissementen of overnames.

Meer faillissementen in voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie verwacht ABN Amro dat het aantal faillissementen met 2 tot 5% stijgt in 2018. Over groothandel en industrie in de foodsector schrijft het Economisch Bureau: “De Foodsector omvat een brede groep bedrijven. De gemene deler is de afhankelijkheid van grondstofprijzen en exportmarkten. Een belangrijk deel van de productie gaat naar landen in Europa. Een lagere groei in Europa kan dus zorgelijk zijn voor deze sector.”

Hogere prijzen voor varkens(vlees) en zuivel kunnen voor moeilijkheden zorgen bij ondernemers die nu al met dunne marges te maken hebben.

Groei economie vertraagd

In heel Nederland zal het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, met 10% stijgen. Dit is een uitwerking van de wereldwijde groeivertraging van de economie. Tot en met vorige zomer was de trend nog een daling in de faillissementen.