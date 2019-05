4 op 10 boeren ondanks steun onder doorsnee inkomen

4 op de 10 boeren die inkomenssteun krijgen van de Europese Unie, hebben ondanks de subsidie een inkomen dat ligt onder het doorsnee Nederlandse huishouden (€ 27.400 per jaar). Dat blijkt uit een doorrekening van de Algemene Rekenkamer.

De berekeningen van de Rekenkamer zijn gebaseerd op de inkomens van 25.501 bedrijven waaraan in 2014 inkomenssteun werd verstrekt. Uit de gegevens over 2014 bleek dat 52 % van de boeren zonder inkomenssteun een inkomen uit het bedrijf zou hebben gehad dat onder het wettelijk minimumloon (€ 19.253) per jaar lag. De betrokken bedrijven kregen gezamenlijk € 426 miljoen steun. Het totaal aantal steun ontvangende bedrijven bedroeg volgens gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 46.605 bedrijven (int totaal € 754 miljoen steun).

Als de inkomenssteun werd meegeteld, kwam het inkomen bij 36% van de boeren nog steeds niet aan het wettelijk minimumloon, terwijl de helft van de boeren met de steun een inkomen hadden dat lag boven modaal € 33.000).

Steun doelmatig?

De Rekenkamer stelt onder andere de vraag in hoeverre de Europese landbouwsteun doelmatig is, als boeren daarmee 2 keer modaal of meer verdienen. Aan de andere kant vraagt de Rekenkamer zich ook af hoe het kan dat een derde van de boeren zelfs met inkomenssteun nog steeds onder het wettelijk minimumloon verdient.

Veel boeren moeten genoegen nemen met een beperkt inkomen.Tegelijkertijd vraagt de maatschappij inspanningen van boeren om te komen tot duurzamere productiemethoden. Dat wringt.

Minister Carola Schouten

Niet duidelijk wat effecten zijn

Bij de berekeningen zijn niet alleen de inkomsten uit het bedrijf gerekend. Ook andere inkomsten in het huishouden werden meegeteld.

Minister Carola Schouten zegt in een reactie op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer onder andere dat niet precies duidelijk is wat de effecten zijn van inkomenssteun. Het kan zijn dat de steun voor een deel weglekt in (lagere) marktprijzen of (hogere) grondprijzen. Dan zijn het de grondeigenaren, consumenten of andere ketenpartijen die (mede) profiteren van de steun. “Duidelijk is dat veel boeren genoegen moeten nemen met een beperkt inkomen”, zegt de minister in een reactie. “Tegelijkertijd vraagt de maatschappij inspanningen van boeren om te komen tot duurzamere productiemethoden. Dat wringt.”

Aftopping van inkomenssteun

Het kabinet zet in op de aftopping van de inkomenssteun, zoals ook de Europese Commissie voorstelt in de nieuwe plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Op dit moment ontvangen landbouwbedrijven met hogere inkomens ook meer inkomenssteun. “Daarmee lijkt bij grote bedrijven meer steun terecht te komen dan nodig is voor een redelijk inkomen op basis van de omvang van het bedrijf in hectares.”