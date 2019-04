Yvon Jaspers vrijgepleit van belangenverstrengeling

Het duurde maanden voor de mediawaakhond eruit was, nu is duidelijk: Yvon deed niets verkeerd.

Nee, haar bijbaan bij ForFarmers was niet tegen de regels maar ja, de KRO heeft te lichtvaardig gezegd dat het wel kon. Dat is in het kort de uitspraak van het Commissariaat van de Media over de ‘kwestie Yvon Jaspers.’

Belangenverstrengeling

De presentatrice raakte vorig jaar in opspraak toen dagblad Trouwhaar betichtte van belangenverstrengeling. De onafhankelijk van haar programma’s, gefinancierd met publiek geld, zou in het geding zijn. Ze zou haar bijbaan bij het commerciële ForFarmers onder meer gebruiken om ook kandidaten te trekken voor haar programma Onze Boerderij, iets dat ze zelf altijd ontkend heeft.

Omroep verleende goedkeuring

Ook de suggestie dat haar bijbaan iets stiekems zou zijn, wees ze van de hand. De KRO-NCRV was daar van begin af aan van op de hoogte en verleende er goedkeuring aan. Iets dat dus te snel was gegaan. Er had beter gekeken moeten worden naar de overlap van onderwerpen en taken. Een deel van de uitspraak luidde: “Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien. Door dit niet te doen, houdt KRO-NCRV zich niet aan artikel 2:178 van de Mediawet, dat toeziet op de deugdelijke bedrijfsprocessen bij publieke omroepen.”

KRO-NCRV blij met uitspraak

De KRO-NCRV liet weten blij te zijn met de uitspraak die volgens hen bevestigt wat ze al wisten: dat de programma’s van Yvon Jaspers onafhankelijk zijn en dat zijzelf een bevlogen en integere programmamaker is waarmee de omroep nog lang samen programma’s over het boerenleven hoopt te maken.