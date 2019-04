Weidevogels beschermen met ‘nestverdieping’

Nesten en kuikens van weidevogels zoals de grutto worden bedreigd door roofdieren (predatie) en landbouwactiviteiten. Drones kunnen uitkomst bieden, maar een Friese boer komt met een merkwaardig ander idee: ‘nestverdieping’.

Volgens de Fries Jelle Hibma zijn veel weidevogels (en weidevogelnesten) te redden door het nest simpelweg op te sporen en vervolgens dieper in te graven. Hij kwam met dit concept tevoorschijn op de demonstratiemiddag van Stichting Vogelwerkgroep Geesteren (S.V.G.). “Ik ga actief opzoek naar nesten van weidevogels. Als ik er 1 vind zet ik er een stok bij. Bij maai- of bemestingswerkzaamheden zorg ik dat ik er bij ben. Ik graaf een paar meter verder een kuil tot zo’n 10 centimeter diep en leg hier eerst het nestmateriaal in, en vervolgens de eieren.”

Hibma ziet deze manier als een enorm succes. “Ik heb nu op 20 hectare zo’n 60 gruttoparen, 50 kievitparen en 20 tureluurparen, dat is toch fantastisch.” Op bouwlandpercelen waar met sleepslang bemest wordt, plaatst Hibma schotels over de nesten: “Op deze manier schuift de sleepslang over de schotel, in plaats van over het hele nest.”

Lees verder onder de tweet.

Betaling leidt tot bemoeienis

Volgens Hibma is het belangrijk dat er geen betaling of vergoeding aan het weidevogelbeheer te pas komt. “Elke vorm van betaling leidt tot bemoeienis. Dat is iets wat echte weidevogelliefhebbers niet willen. Het moet vanuit het hart komen, niet vanuit de portemonnee”, aldus Hibma.

Lees verder onder de foto.

De Friese melkveehouder Jelle Hibma (71) demonstreert zijn effectieve manier van nestbescherming. Het verdiepen van het nest spaart veel nesten volgens hem. - Foto: Joris Telders

Predatie wordt onderschat

De invloed van predatoren zoals zwarte kraai, ooievaar, reiger, vos en steenmarter wordt flink onderschat volgens S.V.G. Voorzitter Hennie Schröder. “Als de boer gaat maaien laten wij 5 x 5 meter blokken staan waar weidevogelnesten zijn. Helaas zijn predatoren zoals kraaien en haviken slim genoeg om te snappen dat daar een nest zit. Het gevolg: een leeggeroofd nest.” Vooral in gebieden waar nogal wat houtwallen en bospercelen aanwezig zijn, is het zeer lastig weidevogels te beschermen. “De buizerd of havik gaat op stok zitten en bekijkt alles vanuit de lucht. De weidevogels hebben geen schijn van kans”, aldus Schröder.

Foutief beheer plasdras

De vogelwerkgroep beheert in Veldhoek in Geesteren 0,5 hectare plasdrasgebied en ruim 1 hectare kruidenrijk grasland. De omringende boeren in het gebied werken mee en zien het belang van een effectief weidevogelbeheer. “Dat betekent: proberen predatie te voorkomen en op de juiste momenten zorgen dat er voedsel is voor de kuikens. Een combinatie van plasdras en kruidenrijk grasland is essentieel.”

Natuurmonumenten

Volgens Hibma heeft natuurorganisatie Natuurmonumenten jarenlang het verkeerde beheer toegepast. “Al in de herfst hebben zij plasdrasgebieden volledig onder water gezet. Dat heeft geen enkele zin, want op het moment dat de weidevogels komen zijn er geen insecten meer. Na 5 jaar was alles kapot.” Hibma benadrukt dat juist op het moment van arriveren van weidevogels de percelen onder water moeten staan.