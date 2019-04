Website geeft inzicht in agrarisch natuurbeheer boer

Voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, is er een website waar ze hun beheerdata kunnen inzien.

Via mijnboerennatuur.nl kunnen boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, inloggen en zo inzicht krijgen in hun actuele beheer. De website is gefinancierd door BoerenNatuur, de koepel van agrarisch natuurbeheercollectieven en BIJ12.

Meldingen aan RVO.nl

Deelnemers kunnen per ANLb-perceel zien welk beheer er op ligt, hoe lang dit beheer loopt en wat de pakketvoorwaarden zijn. Daarnaast kunnen deelnemers belangrijke documenten bekijken en inzien welke meldingen van uitgevoerd beheer zijn gedaan door het collectief aan RVO.nl.

Ook kunnen deelnemers bekijken onder welke gegevens ze geregistreerd staan en contact opnemen met het collectief.