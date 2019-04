Voorjaarsopenstelling SDE onder budget

Het SDE-budget van de voorjaarsopenstelling is onder het maximale bedrag van € 5 miljard gebleven.

Dat maakt RVO.nl bekend. In totaal is er voor € 4,8 miljard aan subsidies voor duurzame energieproductie (SDE+) aangevraagd. in totaal is voor 5.376 projecten een gooi naar SDE+ gedaan.

Zonnepanelen meest populair

Deze meest recente ronde is hoger ingeschreven dan die van het voorjaar van 2018, toen werd er slecht € 3,5 miljard aan subsidies aangevraagd. De najaarsronde werd overschreven.

Zonnepanelen zijn zoals de voorgaande jaren veruit het meest populair, ruim 5.000 aanvragen vielen in deze categorie: hier is bijna € 3 miljard voor aangevraagd. De overige projecten waren voor biomassa, windenergie, zonthermie en een paar aanvragen voor geothermie (aardwarmte) en waterkracht.

250 aanvragen afgewezen

In een kamerbrief schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat in de najaarsronde van 2018 78 aanvragen zijn ingetrokken. Ook werden er ruim 250 aanvragen afgewezen, omdat deze niet volledig waren of op inhoudelijke grond, omdat de aanvrager bijvoorbeeld niet over de juiste vergunningen beschikt.

Laatste ronde dit najaar