Voerafzet van De Samenwerking stijgt 2%

De voerafzet van diervoercoöperatie De Samenwerking is in 2018 met 2% gestegen naar 128.000 ton.

Het resultaat na belastingen kwam uit op € 669.400. De leden kunnen een nabetaling van € 1,50 per ton voer tegemoet zien. De coöperatie spreekt van een prima resultaat in 2018. De omzet in euro’s steeg met 7%, het aantal leden steeg met 6%.

Stijging verkoop graszaden

De omzet van rundveevoer steeg met 2,5% en kwam daarmee uit boven de grens van 100.000 ton zelf geproduceerd voer voor rundvee. De omzet van varkensvoer daalde met 4% door een aantal stoppers. De afzet van kunstmest daalde door de droogte. Dat werd gecompenseerd door een ‘flinke stijging’ van de verkoop van graszaden en andere benodigdheden. De Welkoopwinkel zag de omzet met 8% stijgen.

Investeringen

Volgens De Samenwerking betalen investeringen van de afgelopen jaren zich uit. In de fabriek kunnen maatwerkvoeders geproduceerd worden en is het mogelijk om in te spelen op conceptvoeders als VLOG en EU28.

Samenwerking met kleinere spelers

De Samenwerking richt zich in principe op veehouders in het westen van Nederland. De samenwerking met een aantal andere kleinere spelers op de voermarkt gebeurt binnen de Coöperatieve Inkoopservice (CIS) en Crop Solutions voor de inkoop van voergrondstoffen en zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. CIS is de inkoopcombinatie die in 2017 is opgestart door ABZ Diervoeders in Nijkerk, CAV Den Ham, De Eendracht in Rouveen en De Samenwerking uit Haastrecht. De Samenwerking verwacht dat er op meer fronten samengewerkt gaat worden, bijvoorbeeld binnen ketens in de varkenshouderij.