Sprinklersysteem voor snelle branddetectie en -bestrijding

BAM Bouw en Techniek heeft een sprinklersysteem ontwikkeld om stalbranden te bestrijden. Uitgangspunt is om een beginnende brand snel te detecteren en te controleren.

‘Het traditionele sprinklersysteem is een conventioneel systeem dat al meer dan 100 jaar haar nut bewezen heeft. Wij hebben het als uitgangspunt gebruikt voor onze uitvoering”, aldus Michael Steffens, adviseur brandbeveiliging bij BAM.

Dichte stallen

Het zogenoemde Agro-sprinklersysteem van BAM is bedoeld voor dichte stallen en leent zich uitstekend voor de intensieve veehouderij. Het eerste systeem wordt geïnstalleerd in de nieuw te bouwen wroetstal van De Rond-Schouten in Wijdenes (N.-H.). “Met dit systeem moeten we een beginnende brand kunnen beheersen”, aldus Erik de Rond, die een stal voor 800 wroetvarkens gaat bouwen.

Bij een beginnende brand springt de glazen bulb van de sprinkler door de hitte kapot, waarna het water zich verspreidt over de brandhaard. - Foto: BAM

Gebruik van bestaande watervoorziening

Het Agro-sprinklersysteem van BAM is ook toepasbaar in bestaande stallen. Bij het sprinklersysteem wordt gebruik gemaakt van de bestaande watervoorziening van de boer. Uitgangspunt is om een beginnende brand snel te detecteren en met minimaal gebruik van water te controleren. Bij De Rond worden 220 sprinklers geplaatst, ongeveer 1 sprinkler per 6 vierkante meter. “Met extra sprinklers per vierkante meter heb je significant minder water per sprinkler nodig en detecteer je een beginnende brand sneller”, aldus Steffens.

Investering € 15 per vierkante meter

De totale investeringskosten van het sprinklersysteem bedragen circa € 15 per vierkante meter staloppervlak. “Onderhoudskosten zijn er niet”, zo zegt Steffens, die benadrukt dat per stal wordt gekeken naar de beste inpassing van het systeem. “Het is maatwerk.”

Zodra er door het aanwezige klimaatsysteem een onnatuurlijke temperatuurstijging wordt waargenomen, wordt de ventilatie uitgeschakeld. Dit gebeurt tevens bij het aanspreken van een van de sprinklers. “De kracht van ons systeem schuilt in de combinatie met het uitschakelen van het ventilatiesysteem. Bij stalbranden zorgt het ventilatiesysteem voor een snelle verspreiding van de brand.”

Technische gegevens De sprinkler is acht jaar geleden ontwikkeld, in eerste instantie voor het beveiligen van woningen. BAM heeft de sprinkler zelf ontwikkeld en gepatenteerd. Ze worden gemaakt in Zwitserland. De sprinklers worden aangesloten op het drinkwaternet. Daar zijn geen extra pompen voor nodig. Het waterverbruik is 15 liter per minuut.

Sprinklers gaan 30 jaar mee

De sprinklers gaan niet spontaan af. Ze reageren op temperatuur. Bij een beginnende brand springt de glazen bulb van de sprinkler door de hitte kapot, waarna het water zich verspreidt over de brandhaard. Alleen sprinklers die door de brand zijn geactiveerd, komen in actie, zodat waterschade wordt beperkt. De sprinklers zijn ontwikkeld op basis van sproeipatronen en getest aan de hand van brandtestprotocollen. De sprinklers gaan 30 jaar mee en zijn vrij van onderhoud.