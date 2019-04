Schouten: geen maatregelen bestrijdingsmiddelen

Landbouwminister Carola Schouten gaat vooralsnog geen maatregelen nemen tegen bestrijdingsmiddelen die met krachtvoer en stro via mest in de bodem terecht komen.

Dat schrijft Schouten in een antwoord op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks), die zich zorgen maakten over de aanwezigheid en gevolgen van chemicaliën in biologische mest op de weidevogelstand. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het rapport van Buijs en Mantingh, waarin een mogelijke link tussen bestrijdingsmiddelen en de afname van het aantal weidevogels onderzocht is. In het rapport is volgens de minister echter geen causaal verband aangetoond en dus geen reden voor maatregelen als de waarden binnen de vastgestelde normen blijven.

Geen causaal verband

Schouten heeft toxicologen en weidevogelexperts van WUR gevraagd voor een analyse van het rapport. Hetzelfde geldt voor het kritische rapport van Stichting Agrifacts (Staf). Op basis van de onderzoeksresultaten geven de experts van WUR aan dat er geen causaal verband is tussen bestrijdingsmiddelen in krachtvoer, die via mest insecten doden, waardoor de weidevogelpopulatie op veehouderijbedrijven afneemt. WUR constateert dat dat het rapport van Buijs en Mantingh een signalerende werking heeft, maar methodisch niet goed is onderbouwd. Dezelfde conclusies worden getrokken voor het rapport van Staf.

Grote zorgen om afname aantal weidevogels

Schouten geeft aan dat ze zich grote zorgen maakt om de afname van het aantal weidevogels, maar dat het door vele factoren veroorzaakt wordt. Daarnaast wacht de minister op de wetenschappelijke analyse van het Ctgb van het rapport van Buijs en Mantingh om de vraag te beantwoorden of de gevonden waardes risico’s opleveren en of bestaande toelatingen ingeperkt moeten worden.