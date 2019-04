Ruimere fiscale regels voor stopper in Brabant

De belastingdienst verruimt de fiscale regels voor stoppende veehouders in Noord-Brabant. Het gaat om de zogenoemde herinvesteringsregeling (HIR) voor omschakeling van het bedrijf.

De HIR mag ruimer worden toegepast door bedrijven die stoppen vanwege een besluit van de Provinciale Staten van 7 juli 2017 waarbij de Verordening ruimte is aangepast. Dat besluit is nu aangemerkt als overheidsingrijpen, meldt de provincie. Winst behaald met de vervreemding van grond, stallen, varkensrechten en fosfaatrechten wordt gebruikt voor een herinvestering in bedrijfsmiddelen met een economisch andere functie dan de verkochte gronden, stallen en rechten. De eis dat het moet gaan om dezelfde economische functie is in dergelijke situaties niet van toepassing.

De vereniging van agrarisch accountants (VLB) is blij met de wijziging. Volgens VLB biedt de nieuwe zienswijze van de belastingdienst mogelijkheden om te kunnen overschakelen binnen een onderneming zonder fiscale afrekening.