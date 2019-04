Rabobank wil duurzame groei voedselproductie versnellen

Rabobank wil de duurzame groei van de voedselproductie versnellen en start daarvoor in een programma gericht op elke regio in Nederland.

De bank wil met ’Food Forward’ inzicht bieden in uitdagingen en kansen voor de lokale voedselketen. “Er zijn stappen nodig door de hele keten van boer tot bord om meer verantwoorde voeding te produceren met minder ecologische impact”, aldus de bank. Rabobank spreekt van een nieuwe groene revolutie die nodig is om in 2050 10 miljard mensen te voeden. De voedselproductie moet met 60% toenemen om de groei van de wereldbevolking bij te houden zonder dat er extra grond bijkomt.

Regionale bijeenkomsten

Het programma voorziet voor Nederland in meerdere regionale bijeenkomsten. Vooraf doet de bank uitvoerig onderzoek en stelt een regioscan op waarbij de uitdagingen voor de voedselketen per regio in beeld worden gebracht. Tijdens de bijeenkomst gaan ondernemers uit de food- en agrisector, overheden, onderzoekers, consumenten en medewerkers van de bank aan de slag met de regioscan en worden ideeën uitgewerkt. Daarnaast zijn diverse bedrijfsbezoeken en kunnen bedenkers van plannen steun verwerven voor hun voorstellen. De eerste regiobijeenkomst zal zijn in Friesland op 17 april. Vervolgens vinden bijeenkomsten plaats in de Raboregio’s Midden-Oost Nederland en Noord-Holland Noord. In 2020 zijn in alle regio’s bijeenkomsten geweest.

Missie van de bank

Volgens Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland, wil de bank vanuit haar positie niet achterover leunen bij alle uitdagingen die er liggen. Food Forward past volgens haar in de missie van de bank. Huët wijst er op dat er los van het morele besef om te starten met het programma ook een pragmatische langetermijnperspectief is voor de bank: “In de toekomst willen we alle individuen in de samenleving bedienen met voedselzekerheid. Het is een simpele optelsom. Financiering in deze sector is een ontwikkelmarkt.”