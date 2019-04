Provincie ontstemd over handelswijze Buijs en Mantingh

Het feit dat onderzoekers Buijs en Mantingh in de review-fase de samenvatting van hun onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en weidevogels met conclusies online hebben gezet, is niet netjes.

Dat meldt een woordvoerder van provincie Gelderland. “Verschillende media zijn hier op ingegaan, zonder dat het volledige rapport volledig en beschikbaar was. Dat kan niet”, aldus de woordvoerder.

Subsidie voor onderzoek

Provincie Gelderland heeft een subsidie verstrekt voor het project van Buijs en Mantingh. Het project valt onder subsidiepijler ‘Duurzaam bodembeheer van de toplaag’, waar Buijs en Mantingh 1 van de 35 zijn die hier subsidie voor krijgen. Volgens de woordvoerder heeft het project in totaal zo’n € 90.000 gekost, waarvan provincie Gelderland 80% vergoedt, zo’n € 72.000. “Ondanks het feit dat de auteurs ten onrechte de samenvatting geplaatst hebben, zien wij niet af van de verstrekte subsidie. Voorwaarde van de subsidieregeling is wel dat de informatie uit het project voor iedereen beschikbaar komt. Hier hebben Buijs en Mantingh helaas niet netjes gehandeld.” De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en interpretatie van de resultaten ligt bij de onderzoekers, en niet bij provincie, laat de woordvoerder weten. “Wij zijn geen opdrachtgever in dit project.”