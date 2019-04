Prijzen voedsel lopen in Nederland het hardst op

Nederland loopt voorop in de eurozone als het gaat om prijsstijgingen.

De prijzen voor consumenten van voedingsmiddelen, energie, wonen en brandstof stegen nergens harder dan hier. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegeven van de Europese evenknie Eurostat. Hogere belastingen en accijnzen spelen een belangrijke rol bij de prijsverhoging in Nederland.

Verhoging btw-tarief

De prijzen voor Nederlandse consumenten stegen in maart met 2,9% op jaarbasis. In de hele eurozone werd een stijging van 1,4% genoteerd. Volgens het CBS is het voor het eerst sinds het begin van de meting in 1997 dat Nederland de sterkste prijsstijging heeft van alle eurolanden.

De verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% per 1 januari dit jaar ligt grotendeels ten grondslag aan de Nederlandse koppositie. Ook de energiebelasting en andere accijnzen werden verhoogd.

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

De prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken stegen in maart met 3,6% ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld was dat 1,3% in de eurozone. In Duitsland bleven de prijzen voor voeding vrijwel gelijk met een stijging van 0,6% ten opzichte van een jaar eerder. In België was de stijging iets groter, maar met 1% altijd nog fors lager dan in Nederland.

Eten en drinken buiten de deur

Eten en drinken werd ook flink duurder in restaurants, cafés en kantines, daar stegen de prijzen gemiddeld met 4,7%. Dat was gemiddeld 2% in de eurozone. Alleen in Estland en Litouwen stegen de prijzen in deze categorie harder.