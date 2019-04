Pleidooi voor versoepeling groene financiering

Maak financiële ondersteuning voor investeringen in duurzaamheid stapelbaar en versnel de erkenning van projecten die in aanmerking komen voor groenfinanciering.

Die aanbevelingen doet Ruud Huirne om de verduurzaming van de landbouw te versnellen. Huirne, speciaal adviseur Food & Agri bij Rabobank Nederland en ondernemer, sprak donderdag op de Agri Duurzaamheidsdag in Klarenbeek.

Bureaucratische oorzaken

Volgens Huirne komen sommige investeringen die zonder meer duurzaam zijn, nu nog niet in aanmerking voor groenfinanciering via RVO.nl, vanwege bureaucratische oorzaken. Er moet eerst een erkenning zijn. En de lijst met erkenningen loopt achter op de snelle innovatie. Hij noemt met name onderwaterdrainage en sommige emissiearme stallen. Een ondernemer in de tuinbouw, aanwezig op het congres, loopt vast bij de financiering van warmte-opslag, om dezelfde reden.

Uiteenlopende vormen van financiering

Huirne pleit daarnaast voor het stapelbaar maken van verschillende financieringsvormen. Voor investering in duurzame voorzieningen op een bedrijf zijn veel uiteenlopende vormen van financiering beschikbaar. Naast private financieringen via de bank of crowdfunding zijn er sectorfondsen, subsidies, fiscale stimuleringsregelingen en garantstellingen. Soms sluit deelname aan de ene de andere uit. Volgens Huirne werkt dat remmend. Overigens stelt de ex-Rabodirecteur dat het voor ondernemers wel degelijk loont om al die verschillende financieringsvormen te onderzoeken, samen met adviseurs. “Je ziet dat de topondernemers in de sector dat doen. Die weten wat er te koop is en doen er hun voordeel mee.

Integraal onderdeel in de bedrijfsopzet

Huirne stelt vast dat duurzaamheid niet iets is wat je er even bij doet, maar een integraal onderdeel in de bedrijfsopzet en een positieve keuze. Uit een eigen analyse van de juryrapporten van de jaarlijkse ondernemersprijzen voor tuinders (Tuinbouw Ondernemersprijs) en boeren (Agrarisch Ondernemer van het Jaar) concludeert hij dat voor deze topondernemers duurzaamheid steeds belangrijker wordt.