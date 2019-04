Paul Cliteur leidt Forum voor Democratie in Senaat

Cliteur was eerder actief voor de Partij voor de Dieren en VVD en is ‘pleitbezorger dierenrecht’.

Paul Cliteur (63) zal in de Eerste Kamer de nieuwe fractie van Forum voor Democratie (FvD) gaan leiden. Dat hebben de toekomstige leden van de Senaatsfractie gezamenlijk besloten, met uitzondering van Henk Otten, die de lijst van FvD voor de Eerste Kamer aanvoert. Otten is op een zijspoor gezet na een conflict binnen het FvD-bestuur over betalingen die Otten als penningmeester aan zichzelf deed. Otten heeft het geld weer terugbetaald.

Partij voor de Dieren

Met Cliteur aan het roer krijgt Forum voor Democratie een uitgesproken diervriendelijk gezicht. Cliteur was eerder actief voor de Partij voor de Dieren (PvdD). De rechtsfilosoof was in 2004 en 2014 lijstduwer voor de Partij voor de Dieren op de lijst voor de Europese Verkiezingen.

In die periode pleitte hij voor een speciaal internationaal gerechtshof dat zou moeten toezien op de rechten van het productiedier.

Cliteur was aanvankelijk lid van de VVD. Binnen die partij ijverde hij voor meer diervriendelijkheid, maar uiteindelijk besloot hij de partij te verlaten.

Manifest

Cliteur ondertekende in 2010 een manifest van meer dan 100 hoogleraren van Nederlandse universiteiten aan toenmalig landbouwminister Gerda Verburg. Cliteur en zijn collega’s schreven onder andere dat de productie van voedsel nog nooit zo’n impact heeft gehad op onze leefomgeving. “De kosten van ons voedsel zijn gedaald. De prijs wordt betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee op termijn door onszelf en komende generaties. De intensieve veehouderij trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid en vooral ook in het welzijn van dieren.”