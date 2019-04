Paprika’s oogsten met zelfrijdende robots

Wageningen University & Research heeft tijdens een robotshow de laatste ontwikkelingen voor robots in de land- en tuinbouw laten zien. Een robot liet zien zelf een paprika te kunnen oogsten.

High Speed 3D Inspector

De High Speed 3D Inspector heeft 3 camera’s die het fenotype van het zaadje of vrucht bepalen. De machine maakt een 360 graden scan van bijvoorbeeld een aardappel. Op deze scan zijn afwijkingen te zien, als deze er tenminste zijn. Deze robot kan toegepast worden bij aardappelen, bloembollen en fruit.

Field Robot

Deze mobiele machine kan onkruid wieden. Het vinden van personeel voor dit noodzakelijk maar meestal niet zo leuke werk is niet makkelijk. De robot ziet eruit als een klein karretje met een arm bovenop die heen en weer kan bewegen. De Field Robot kan 80-90% van de onkruiden weghalen zonder het gewas te beschadigen. Deze robot kan helpen bij aardappeltelers.

Field Robot. - Foto's: Hans Prinsen

Sweeper

Deze zelfrijdende robot kan paprika oogsten. Hij kan de stam en vrucht van elkaar onderscheiden en de vrucht oogsten. Dit was te zien op een scherm en zag er science fiction maar begrijpelijk uit. Sweeper kan niet alles oogsten maar is wel een goede hulp in de kassen. Tijdens proeven had namelijk minder dan 5% van de door Sweeper geoogste paprika’s schade. Deze robot kan worden ingezet in kassen. In moderne kassen is een grote vraag om arbeid te automatiseren.

Sweeper.

Hyperspectral Imaging

De Hyperspectral Imaging ziet schimmelziekten die met het blote oog onzichtbaar zijn. Dit gebeurt met infrarood. Binnen een paar milliseconden zijn gewassen en planten geanalyseerd. Deze innovatie is voor zowel wetenschappers als siertelers interessant.

Hyperspectral Imaging.

Drones

Een drone is eigenlijk ook een soort robot, maar dan eentje die al wel langere tijd bekend is. Ze worden voor recreatieve doeleinden gebruikt maar kunnen ook helpen voor de landbouwsector. Drones kunnen bijvoorbeeld foto’s maken van percelen. Met meerdere foto’s kan een perceel geheel in beeld komen. Hierop zijn planten en onkruiden te zien. Dit kan helpen met de ondersteuning van het milieubeheer. Het weer is wel van invloed op de kwaliteit van de foto. Drones zijn voor veel boeren nog een beetje te hightech. Maar ze kunnen ondersteuning bieden bij precisielandbouw, bijvoorbeeld om eigenschappen van de bodem in kaart te brengen.

Drones.

Plant Phenotyping

Deze grote machine- die tijdens het evenement in een grote kas stond- richt zich op de impact van de omgeving op planten. Als de plant ziektes heeft, kan de robot dit vaststellen. Handig voor als deze voor het blote oog (nog) onzichtbaar zijn. De machine kan o.a. bepalen hoeveel water de plant nodig heeft op een dag. Wetenschappers kunnen de plantprestaties nauwkeurig bepalen. De robot ziet eruit als een grote kast met lampen waarin je planten kan plaatsen. De planten kunnen alleen niet te groot zijn. Tot zo’n 50 centimeter hoogte is acceptabel voor de robot.

Plant Phenotyping.

Trimbot

Heggen trimmen en rozen knippen is mogelijk met deze robot. Onder verschillende lichtomstandigheden kan Trimbot zelf het object lokaliseren en knippen/trimmen. Er bevinden zich meerdere camera’s op de robotarm. Deze robot is gericht op de consument. Zo kunnen heggen perfect onderhouden worden.

Trimbot.

Weed detection

Planten en onkruiden zijn razendsnel in beeld met de Weed Detection. Het systeem is gemaakt voor vrijwel alle omstandigheden. Dit laat het scherm zien. Hierop zijn plantjes die op de grond staan te zien. Door de camera te bewegen komen andere planten in beeld. De robot identificeert de gewassen razendsnel en geeft de namen weer met een kadertje. Akkerbouwers kunnen hun voordeel doen met deze robot als zij willen weten of- en zo ja hoeveel- onkruiden er tussen hun gewassen staan. Handig, want voor onkruid wieden is tegenwoordig lastig personeel te vinden.