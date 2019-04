OM wil boeren in de cel om mestfraude

Tijdens een strafrechtszitting voor de rechtbank Overijssel in Zwolle werden zware straffen geëist tegen 4 melkveehouders. Dit dossier laat een tipje van de grote frauderende mestbult zien die we in Nederland, aldus de Officier van Justitie.

De Officier van Justitie (OvJ) vorderde gevangenisstraffen tussen een half jaar en een jaar tegen het viertal terechtstaande melkveehouders. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de melkveehouders, allemaal afkomstig uit Friesland, van mestfraude. Hen wordt valsheid in geschrifte ten laste gelegd over de jaren 2014 en 2015.

Grondgebruikersverklaringen

De melkveehouders zouden alle 4 grondgebruikersverklaringen hebben ingevuld voor gronden waarover ze helemaal niet over konden beschikken. Op die manier konden ze de plaatsingsruimte voor hun mest vergroten en werd volgens het OM door de melkveehouders voorkomen dat ze hun mestoverschot, tegen hoge kosten, moesten afvoeren en verwerken. In deze zaak hebben 3 van de melkveehouders via een grondgebruikersverklaring – op papier – grond van de vierde melkveehouder verkregen. Deze bleek echter niet de eigenaar of pachter van de betreffende percelen te zijn, zodat die grond nooit gebruikt kon worden.

Vervoerbewijzen dierlijke meststoffen

Twee van de 4 melkveehouders zouden daarnaast ook vervoerbewijzen voor dierlijke meststoffen hebben vervalst. Het zou gaan om ongeveer 600 ton aan mest. Met deze vervoerbewijzen wilden de melkveehouders aantonen dat de mest daadwerkelijk van het bedrijf van de een naar het bedrijf van de ander was vervoerd, terwijl dat in werkelijkheid op het oorspronkelijke bedrijf bleef.

Dit dossier laat een tipje van de grote frauderende mestbult zien die we in Nederland hebben

Milieuschade

Volgens de OvJ, Daniëlle van Ieperen, is het OM heel fel op deze vorm van fraude, omdat het volgens haar heel veel voor zou komen en bijzonder schadelijk is, omdat overbemesting zorgt voor milieuschade. “Er wordt op grootschalige wijze gefraudeerd met dierlijke mest, in plaats van deze mest op de juiste wijze af te voeren. Dit dossier laat een tipje van de grote frauderende mestbult zien die we in Nederland hebben. Naar schatting tussen de 25 tot 40% van de mest wordt illegaal verhandeld of gedumpt”, aldus Van Ieperen in haar requisitoir.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Tegen melkveehouder H.S.H. uit de gemeente Waadhoeke, die als de spil in het web wordt gezien door het OM, werd 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 240 uur. Ook werd tegen H een ontnemingsvordering geëist van ruim € 110.000. Tegen melkveehouder S.J.S. uit de gemeente Súdwest-Fryslân werd 10 maanden gevangenisstraf geëist waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast een boete voor de VOF van € 50.000, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen melkveehouder B.J.J uit de gemeente Waadhoeke en zijn zoon W.J.J. eiste het OM beide 12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook in dit geval eiste het OM € 50.000 boete.

Bestuurlijke naheffing

Dat de eis tegen H als ‘spil in de web’ lager uit valt heeft volgens de OvJ er mee te maken dat H openheid van zaken heeft gegeven en zijn verantwoordelijk heeft genomen voor zijn daden. De andere melkveehouders proberen volgens het OM hun schuld te bagatelliseren of zelfs te ontkennen, hetgeen een hogere strafeis rechtvaardigt, aldus Van Ieperen.

Overigens zijn de melkveehouders in een eerder stadium al beboet met een bestuurlijke naheffing en daarbovenop boete door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het overtreden van de mestgebruiksnormen. Het gaat hierbij om bedragen van respectievelijk ruim € 100.000 voor H, € 145.000 voor S en € 175.000 voor het bedrijf van vader en zoon J.

Boete niet te dragen voor melkveebedrijf

‘Dubbele bestraffing’

De advocaat van H, die overigens zelf niet aanwezig was als gevolg van een ongeval met een paard, kon zich vinden in de strafeis van het OM. Volgens de advocaat betwist zijn cliënt de feiten niet en heeft hij zich coöperatief opgesteld.

De advocaat van de melkveehouder uit Súdwest-Fryslân vindt de eis disproportioneel. Volgens hem lijkt het op een dubbele bestraffing nadat ook al een forse boete is opgelegd door de NVWA. Volgens hem was er geen opzet bij zijn cliënt.

De advocaat van vader en zoon uit Waadhoeke noemt de eis van het OM buiten alle proporties. Volgens haar is dit niet te dragen voor het bedrijf, zeker niet als vader en zoon ook nog eens een gevangenisstraf moeten uitzitten.

Vanwege de complexiteit van de zaak gunt de rechtbank zich een extra week de tijd om tot een oordeel te komen. Normaal is er een vonnis binnen 2 weken.

De rechtbank in Zwolle zal op 25 april uitspraak doen.