OM vraag om stillegging veehouderij

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt de Rechtbank Zwolle om de stillegging van een veehouderij. Op het bedrijf stonden meer dan 100 runderen en 80 schapen en lammeren, deze werden gehouden onder, volgens het OM, erbarmelijke omstandigheden.

Het betreft een bedrijf in Steenwijkerland (Ov.), waar inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een controle zagen dat de dieren niet de nodige zorg kregen. De veehouder heeft toen dieren moeten laten afvoeren, anders had de autoriteit dit zelf gedaan.

Slechte lichamelijke conditie

Bij de controle bleek dat de dieren niet konden beschikken over een schone en droge ligplaatsen. Runderen waren bevuild met natte of opgedroogde mest. Zieke dieren zouden niet op gepaste wijze zijn verzorgd. Daarnaast zat in de voerbakken onvoldoende of beschimmeld en verrot voer. Veel schapen en runderen verkeerden in een slechte lichamelijke conditie en bij jonge dieren werd een groeiachterstand geconstateerd. Meerdere dieren leken kreupel. Twee kalveren hadden ademhalingsproblemen en bij veel dieren waren de poten of klauwen niet goed verzorgd.

Stillegging van 6 maanden

De veehouder heeft al eerder de regels rondom dierenwelzijn overtreden, in 2013 zijn tientallen dieren afgevoerd door uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Om te voorkomen dat deze boer het vee terugkoopt of nieuwe dieren aankoopt, wil het OM nu een stillegging van 6 maanden. De rechtbank doet op 20 april hierover uitspraak.

Vorige maand werd eenzelfde verzoek gedaan door het OM voor een bedrijf in diezelfde regio.