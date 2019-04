OM verdenkt boeren van mestfraude

Vrijdag 5 april staan voor de rechtbank in Zwolle 4 personen terecht die door het Openbaar Ministerie (OM) worden beschuldigd worden van mestfraude in 2014 en 2015.

Volgens de tenlastelegging wordt de boeren verweten grondgebruikersverklaringen te hebben vervalst. Tientallen hectares grond werden in de praktijk gebruikt door anderen dan volgens de grondgebruikersverklaring het geval zou zijn. Ook is de Gecombineerde opgave over de jaren 2014 en 2015 niet overeenkomstig te feiten ingevuld, stelt het OM.

Daarnaast wordt hen verweten dat op zo’n 10 vervoersbewijzen dierlijke meststoffen zijn vervalst. Hierdoor leek het dat rond de 600 ton aan mest werd afgevoerd, terwijl in werkelijkheid de mest op het bedrijf was gebleven, en dus niet is vervoerd of gelost op een losplaats.

Ernstige vorm van fraude

Volgens een woordvoerder wordt mestfraude als een ernstige vorm van fraude gezien door het OM. “De bodem, ons grondwater en de lucht raken vervuild door de overbemesting. Dit leidt tot een afname van de soortenrijkdom in de natuur en vergaande gezondheidsgevolgen voor mens en dier. Daarnaast zorgt het voor concurrentievervalsing”, aldus de OM-woordvoerder.

Welke straffen het OM gaat eisen, moet vrijdag duidelijk worden.