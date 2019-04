Nog zeker 2 mestfraudestrafzaken te verwachten

Op korte termijn komen meer boeren voor de strafrechter vanwege mestfraude. De strafrechtszaak van vrijdag 5 april tegen 4 melkveehouders is het topje van de ijsberg, aldus het Openbaar Ministerie.

Boer H.S.H. uit de gemeente Waadhoeke heeft complete opening van zaken gegeven en ‘zeer belastende verklaringen afgelegd’, meldt het Openbaar Ministerie. Boer H.S.H. wordt gezien als spil in het mestfraudeweb. Hij bemiddelde voor andere melkveehouders door hen – op papier – aan extra grond te helpen.

Hoe ging de mestfraudeur te werk?

De werkwijze van de fraude was simpel: de bemiddelende boer in Waadhoeke ging op zoek naar graspercelen die nog niet waren opgegeven in de Gecombineerde opgave. De percelen waren in werkelijkheid van particulieren of in eigendom bij een gemeente. De percelen werden vervolgens geregistreerd als land om mest over uit te rijden.

De fraude van de melkveehouder bestond uit het ondertekenen van overeenkomsten, grondgebruikersverklaringen en blanco machtigingen. Het Openbaar Ministerie zegt door de verkregen informatie van de boer nu ‘een klein beetje zicht te hebben op de wijze waarop in Friesland met mest gefraudeerd wordt’. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de boer in Waadhoeke jarenlang meegewerkt aan grootschalige fraude met meststoffen.

Meer strafrechtelijke onderzoeken naar mestfraude

Door alle informatie die de frauderende boer heeft doorgegeven aan het Openbaar Ministerie , worden op termijn zeker nog 2 nieuwe strafrechtelijke onderzoeken bij Rechtbank Overijssel in Zwolle aangebracht, aldus de officier van justitie tijdens de zitting voor de rechtbank Zwolle.

De verdachte boer H.S.H. is overigens niet als enige de spil in het mestfraudeweb, blijkt uit het requisitoir van het Openbaar Ministerie vrijdag 5 april. Het Openbaar Ministerie ziet nog zeker 3 anderen als partijen die de Waadhoekse boer ‘gebruikt’ hebben en deels het initiatief hadden bij het frauduleuze handelen.

Meer boeren kregen bestuurlijke naheffing en boete NVWA

Behalve de 4 boeren die vrijdag 5 april voor de strafrechter stonden, hebben volgens de officier van justitie ‘heel veel boeren’ gebruikgemaakt van de diensten van de bemiddelende melkveehouder in Waadhoeke. Hoeveel het er precies zijn, wil het Openbaar Ministerie niet kwijt. Deze boeren hebben allemaal een bestuurlijke naheffing en daarbovenop een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gekregen voor het overtreden van de mestgebruiksnormen.