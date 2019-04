Mogelijk overheidsingrijpen bij bestaand bedrijf om geur

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat met gemeenten en provincies in gesprek over het eventueel ingrijpen in bestaande situaties als er sprake is van teveel geurhinder. Dat schrijft ze in reactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij.

Daarnaast wil Van Veldhoven het beleid aanpassen, zodat rekening gehouden kan gaan worden met het cumulatieve effect van meerdere veehouderijen of mestopslagen op geur in een gebied. Van Veldhoven gaat dit beleid uitwerken met provincies en gemeenten en sectorpartijen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven - Foto: ANP

De Commissie Geurhinder Veehouderij werd in juni 2018 ingesteld om te inventariseren welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn op locaties waar meer geuroverlast is dan gedacht en hoe het geurbeleid op de lange termijn verbeterd kan worden.

Geuremissie meten nog niet mogelijk, onderzoek volgt

De Commissie adviseert het ministerie om emissiegrenswaarden in te stellen waar de veehouder zich permanent aan moet houden. “Niet alleen op papier, ook in de praktijk”, aldus de commissie. Daarnaast moet er meer inzicht komen in de effectiviteit van de luchtwassers, waarbij ook de geurproductie in de stal betrokken wordt. De commissie wil dat bij de aanpak van geurproblemen ook meer wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden in een gebied waarbij rekening wordt houden met de effecten van alle bedrijven bij elkaar op de geur in het gebied. De commissie adviseert gemeenten en provincies de mogelijkheid te geven om in te grijpen in bestaande situaties.

Volgens Van Veldhoven is het op dit moment nog niet mogelijk om geuremissies te meten en te monitoren. “De kennis over welke chemische componenten in geur de meeste overlast veroorzaken, staat nog in de kinderschoenen, evenals de methodes om die componenten te meten”, schrijft Van Veldhoven in haar brief aan de Tweede Kamer. Ze zet in op onderzoek op dit gebied, zoals de ontwikkeling van sensoren. Het onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers, zoals de commissie adviseert, loopt al sinds de luchtwasserproblematiek in 2018.