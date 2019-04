Meer meldingen over onveilig diervoeder

GMP+ kreeg in 2018 meer meldingen over (mogelijk) onveilig diervoeder dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de cijfers in het jaarverslag van het Early Warning System (EWS). Er werden vorig jaar 358 meldingen gedaan, een toename van 49% vergeleken met 2017. Het aantal waarschuwingen dat is verzonden aan deelnemende bedrijven aan GMP+ was met een aantal van 7 echter het laagst in 4 jaar. Volgens GMP+ toont het lage aantal waarschuwingen aan dat de GMP+ gecertificeerde bedrijven de situatie snel onder controle hadden.

Deelnemers GMP+ groeit

Het aantal bedrijven dat deelneemt aan GMP+ groeit ieder jaar, wat volgens operationeel directeur Roland van der Post reden kan zijn voor het toegenomen aantal meldingen. Ook stijgt volgens hem het bewustzijn over de importantie van melding doen onder de bedrijven.

Het grootste deel van de meldingen, bijna 80%, had betrekking op voedermiddelen. De belangrijkste gevaren hierin waren Salmonella en Enterobacteriaceae. De meeste problemen met Salmonella in voedermiddelen ontstonden in sojameel. Hierover kwamen 47 meldingen binnen.

Meer meldingen over pesticiden

Het aantal meldingen omtrent pesticiden en insecticiden nam toe van 44 naar 85 meldingen. Het aantal meldingen met betrekking tot zware metalen nam toe van 11 naar 30.

Bij zo’n 58% van de meldingen is de oorzaak van de besmetting bekend. Hiervan lag 45% van de oorzaken van contaminatie in het productieproces. Bijvoorbeeld tijdens de teelt, verwerking, transport of opslag van het product. Bij een kwart van de meldingen kon de oorzaak niet gevonden worden.

Via het EWS kunnen GMP+ gecertificeerde bedrijven risico’s en (dreigende) calamiteiten in diervoeder melden. Wanneer de situatie niet onder controle lijkt te zijn, publiceert GMP+ een waarschuwing om bedrijven hierover te informeren.