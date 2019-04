Lintjesregen: nieuwe ridders uit agrarische sector

De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag leverde meerdere onderscheidingen op met een agrarisch tintje.

In totaal kregen ruim 2.800 personen in de vrijwillige sector een decoratie, 149 personen zijn gedecoreerd voor bijzondere verdiensten in de betaalde baan. Verreweg de meeste personen (2.504 = 87%) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintjesregen in de provincies. ANP INFOGRAPHICS

Melkveehoudster Willemien Koning-Hoeve

Een van de gedecoreerden met een agrarisch tintje is melkveehoudster Willemien Koning-Hoeve uit Oudkarspel. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor vrouwen in de agrarische sector en op het platteland. Koning is voorzitter van LTO Vrouw en Bedrijf en was de VN-vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland in 2018. Daarnaast was bestuurlijk actief in de Europese koepel Copa Womens Committee en in de adviesraad van Agriterra en is ze Statenlid in de provincie Noord-Holland.

Fipronil

Gina van Elten-Jansen, Barneveld, pluimveehoudster met vrije-uitloopkippen en vice-voorzitter van de LTO Gelderse Vallei werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze heeft zich onder meer sterk gemaakt voor getroffen boeren tijdens de Fipronil-crisis.

Elly Roebroek-Keulers uit het Limburgse Beek is geridderd. Roebroek runt samen met haar man en kinderen een akkerbouwbedrijf met een vestiging in Beek en in het Duitse Weisel. Roebroek was jaren hoofdbestuurslid van de LLTB en in het Waterschap Roer en Overmaas. Daarnaast is ze gemeenteraadslid namens de VVD.

Meer agrolintjes

Andere gedecoreerden zijn onder meer Arnold van Berkel, vaste plantenteler in Hillegom en bestuurder bij onder meer LTO en Rabobank. Dierenarts Ken Buth uit Burgh-Haamstede werd ook ridder in de orde van Oranje- Nassau. Hij was onder meer bestuurlijk actief bij dierenartsenorganisatie KNMvD en Fok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland.

Dr. Joop Schaminée, hoogleraar bij Wageningen UR en de Radboud Universiteit werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Hij is botanicus en bekleedt de Westhoff-leerstoel, is vooraanstaand vegetatiekundige en plantensocioloog. Schamineé presenteerde in 2018 samen met Pieter van Vollenhoven het programma Professors op Pad voor omroep Max.