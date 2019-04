Lagere winst en hogere omzet Bayer

De overname van Monsanto drukte de winst van Bayer in het eerste kwartaal van 2019.

De kosten voor de overname en de herstructurering die daarop volgde, drukten het resultaat. De omzet nam wel toe, ook als gevolg van de overname. De omzet steeg met 4,1% en het nettoresultaat daalde met 36,5%.

Meer verkoop herbiciden en insecticiden

In de agrarische divisie steeg de omzet met 125% naar € 6,4 miljard. Aangepast aan wisselkoersen en portfolioveranderingen steeg de omzet met 5,5%. De verkoop van herbiciden en insecticiden verbeterde in het afgelopen kwartaal en er werd meer katoenzaad verkocht in de Verenigde Staten en Brazilië. De verkoop van sojazaden liet de sterkste daling zien, door een kleiner areaal en grotere concurrentiedruk in Noord-Amerika.

Meer glyfosaatzaken

Bayer zag het aantal rechtszaken over glyfosaat toenemen naar 13.400. Eind februari meldde het bedrijf nog 11.000 rechtszaken. In de toelichting op de cijfers maakte Bayer weinig woorden vuil aan de rechtszaken. Het bedrijf gelooft dat het een ‘verdienstelijke’ verdediging heeft en heeft de intentie zichzelf krachtig te blijven verdedigen. Tegelijkertijd stijgt de onvrede over de gang van zaken omtrent glyfosaat onder aandeelhouders.

Aandeelhouders spreken steun niet uit

Vrijdag 26 april is er een aandeelhoudersvergadering waarin meerdere grote aandeelhouders hun steun aan het management niet meer zullen uitspreken, zo meldt onder andere persbureau Reuters. Aandeelhouders zouden het het management aanrekenen de juridische risico’s van de overname van Monsanto niet hebben voorzien.