LTO kritisch over veenweideplannen GroenLinks en D66

LTO Nederland is zeer kritisch over de voorstellen van GroenLinks en D66 om de problematiek in de veenweidegebieden aan te pakken. Dat blijkt uit de reactie op de initiatiefnota’s van GroenLinks en D66. De plannen leiden volgens LTO tot een geleidelijke achteruitgang en dat ontneemt de toekomst voor huidige en toekomstige generaties in de veenweidegebieden.

In de initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en ‘Veen red je niet alleen’ pleiten GroenLinks en D66 ervoor om het grondwaterpeil in veenweidegebieden te verhogen om inklinking van de bodem en de uitstoot van CO 2 door het veen tegen te gaan. Daarnaast willen ze Europees geld beschikbaar stellen om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe teelten en nieuwe landbouwmethoden.

LTO veronderstelt misinterpretatie initiatiefnota’s

Volgens LTO worden in de initiatiefnota’s verkeerde aannames gedaan, waaronder de hoogte van de CO 2 -uitstoot door de veenweiden. “Dat de CO 2 -emissie in het noordelijk veenweidegebied groter is dan in het westelijk veenweidegebied, is nooit gemeten”, aldus LTO. Ook wordt volgens LTO ten onrechte gemeld dat de gemiddelde drooglegging in de Friese veenweiden tussen de 90 en 120 centimeter is. “Van de totaal 70.000 hectare veenweidegebied is slechts 2.600 hectare een peilniveau van meer dan 1 meter minus maaiveld”, aldus LTO op basis van gegevens van het Friese waterschap.

LTO wil regionaal maatwerk in veenweidegebieden

LTO is tegen het voorstel om mais te verbieden. Uit onderzoek van WUR in opdracht van provincie Friesland blijkt volgens LTO juist dat strokenteelt bij mais een goede aanpak is.

De Tweede Kamer houdt woensdag 24 april een technische briefing over de voorstellen van D66 en GroenLinks. LTO pleit voor maatregelen in de veenweidegebieden met regionaal maatwerk.