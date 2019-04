Kwart van Brabantse stallen leeg in 2030

In 2030 staat naar verwachting een kwart van de Brabantse stallen leeg.

Dat blijkt uit de update die Wageningen Environmental Research (WENR) maakte over de agrarische leegstand, in opdracht van de provincie. In 2030 staat dus naar verwachting van WENR 2,5 miljoen m2 aan agrarische bebouwing leeg.

Stoppende bedrijven

Vanaf 2012 rapporteert WENR over wat er gebeurt met stoppende bedrijven. Van 2012 tot 2017 zijn er 2.400 locaties, met een totale oppervlakte van 2,7 miljoen m2. Hiervan heeft 1,3 miljoen m2 een andere bestemming gevonden. 0,7 miljoen m2 hiervan is door het bouwen van woningen, op de andere locaties is een andere bestemming gevonden voor de gebouwen. De resterende 1,4 miljoen m2 staat nu leeg. De komende 10 jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij. Dat zijn zo’n 3.100 bedrijfslocaties. Doordat de oppervlakte per locatie in deze periode oploopt, stijgt de oppervlakte een stuk sterker dan het aantal locaties.

De meeste leegstand zal in het oosten van de provincie zijn. In 2017 stond in de gemeente Meijerijstad bijna 100.000 m2 stal of schuur leeg. In 2030 is dat naar verwachting opgelopen tot 176.000 m2.