Irritatie bij politici omdat LTO klimaatkosten niet noemt

LTO Nederland wil nog niet zeggen hoeveel de extra klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan kosten om de CO2-reductiedoelstelling van 3,5 naar 6 Mton te verhogen.

Dat blijkt tijdens een rondetafelgesprek over de klimaatmaatregelen voor de landbouw in de Tweede Kamer. De getallen zijn grofweg wel bekend, maar LTO-portefeuillehouder Kees van Zelderen van Klimaat en Energie hield zijn kaarten tegen de borst, ondanks aandringen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts om bedragen te noemen. Van Zelderen zegt dat de cijfers nog onvoldoende betrouwbaar zijn. Bovendien zijn de maatregelen in de verschillende sectoren zeer divers, waardoor het moeilijk is de som te maken, aldus Van Zelderen. Als hij cijfers noemt, wil hij dit wel zorgvuldig doen. Coalitiepartijen zijn niet te spreken over de opstelling van LTO. Ze hadden graag concrete cijfers gekregen. “LTO wekt de indruk voorlopig niet aan de 6Mton te willen denken. Dat is jammer, maar dan vist u voorlopig achter het net”, zegt Tjeerd de Groot (D66).

Grove schatting glastuinbouw

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland wilde wel een grove schatting maken wat de extra kosten zijn voor het verhogen van de klimaatdoelen in de glastuinbouw. “Met 7 slagen om de arm”, benadrukt Van der Tak. Hij gaat er vanuit dat jaarlijks € 40 miljoen extra klimaatinvesteringen in kassen nodig zijn (80 miljoen totaal) en 50 tot 60 miljoen aan SDE- en andere regelingen voor duurzame energie. Daarmee komt hij voor 10 jaar op bijna € 1,5 miljard en daar komen de investeringen de ondernemers zelf nog bij. “Een beetje kort door de bocht, maar € 1 miljard naar de glastuinbouw, betekent € 5 investering voor de energie- en klimaattransitie waarmee 2,2 Mton CO2-reductie kan worden gehaald”, zegt Van der Tak.

Extra geld van kabinet