HIR kan niet voor zonnepanelen worden gebruikt

Een herinvesteringsreserve (HIR) die gebaseerd is op de verkoopwinst van een melkquotum, kan niet op de kosten van aangeschafte zonnepanelen worden afgeboekt.

Dat oordeelt het gerechtshof Den Bosch in een recente uitspraak.

Meningsverschil tussen boer en belastinginspecteur

Het gaat in deze zaak om een ondernemer die samen met zijn echtgenote een akkerbouwbedrijf (VOF) exploiteerde. Het melkquotum werd in 2009 en 2010 verkocht. De boekwinst hiervan brachten zij onder in een HIR. Later schafte de ondernemer een zonnepaneleninstallatie aan, bestaande uit zonnepanelen, omvormers en bijbehorende accessoires. Bij de IB/PVV belastingaangifte ontstond verschil van mening tussen de boer en de belastinginspecteur. De ondernemer was van mening dat de zonnepanelen en omvormers 2 afzonderlijke bedrijfsmiddelen vormen. Hij zou de kosten van de zonnepaneleninstallatie dan af kunnen boeken van de HIR. Daarnaast was de boer het oneens met de door de inspecteur gestelde afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Zonnepanelen en omvormers dienstbaar aan elkaar

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat de kosten van de zonnepaneleninstallatie niet afgeboekt kunnen worden van de HIR. De zonnepanelen en de aangeschafte omvormers zijn volgens de rechtbank namelijk 1 bedrijfsmiddel en de economische levensduur is niet korter dan 10 jaar. De zonnepanelen en de omvormers zijn dienstbaar aan elkaar en zijn onvoldoende zelfstandig om te kunnen spreken van afzonderlijke bedrijfsmiddelen. Ook stelde inspecteur stelde de afschrijvingstermijn terecht op 20 jaar, aldus de rechtbank.

Zelfde oordeel in hoger beroep

In hoger beroep kwam het Hof Den Bosch tot eenzelfde oordeel als de rechtbank. Over het argument van de boer dat de handhaving van de financiële stimuleringsmaatregelen onzeker is oordeelde het Hof dat ook zonder stimuleringsmaatregelen de zonnepanelen voldoende rendabel zijn. Ook de termijn van 20 jaar past niet in de HIR oordeelt het Hof. De HIR dient afgeboekt te worden op kort afschrijfbare zaken (tot en met 10 jaar).