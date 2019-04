Geen signaal over grotere omvang vleesfraude

Landbouwminister Carola Schouten heeft geen weet van een lading van 100.000 kilo rundvlees die illegaal op de markt zou zijn gekomen, of die is onderschept. In een overleg met de Tweede Kamer zei de minister dat in 2018 wel 30.000 kilo vlees is onderschept, dat nooit op de markt is gekomen.

Dat ging volgens de minister om 31 runderen, die zouden zijn afgekeurd. Schouten zegt dat een vergelijking is gemaakt tussen de afvoergegevens van de slachterij en de aanvoergegevens van Rendac. “Daar zijn geen andere onvolkomenheden aan het licht gebracht”, aldus de minister.

Kamerlid Dion Graus (PVV) zei dat hij signalen had gekregen over grote hoeveelheden afgekeurd vlees die mogelijk op de markt zijn gekomen. Ook de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) hebben daar eerder op gehint in schriftelijke vragen aan de minister.

In vergelijkbare omstandigheden vergelijkbaar keuren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijft eraan werken om in vergelijkbare omstandigheden vergelijkbaar te keuren, aldus Schouten. De minister ging in op vragen van Kamerlid Roelof Bisschop (SGP), die zei dat hij signalen heeft over willekeur bij de keuringen. “Dat kan toch niet waar zijn?”, zei Bisschop.

Carola Schouten tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. - Foto: ANP

Gelijke behandeling bij slachtkeuringe punt van aandacht

Uit de antwoorden van de minister bleek impliciet dat gelijke behandeling bij de slachtkeuringen een punt van aandacht is. Schouten gaf aan dat NVWA-keuringsdierenartsen rouleren over slachthuizen, om te voorkomen dat op de ene plaats een zwaarder keuringsregime ontstaat dan op de andere plaats. Daarnaast wordt nog een extern onderzoek gedaan naar keuring bij een aantal noordelijke slachthuizen. De minister verwacht dat het onderzoek voor de zomer kan worden afgerond.

Oud ICT-systeem vervangen

De NVWA moet nu gaan investeren in verouderde systemen, waarvan het eigenlijk de bedoeling was dat ze zouden worden vervangen, vindt Schouten. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de computersystemen bij de NVWA, die volgens CDA-woordvoerder Jaco Geurts voor een deel nog gebaseerd zijn op MS-Dos. MS-Dos is een besturingssysteem dat voorafging aan Microsoft Windows, waarvan de eerste versies rond de eeuwwisseling op de markt kwamen.

ICT-project Inspect gestopt

Schouten heeft eerder deze maand besloten het ICT-project Inspect stop te zetten. Het automatiseringsproject bleek veel duurder te worden dan gepland en de invoering zou veel langer duren. Aan het stopgezette ICT-project was al € 65 miljoen uitgegeven. De NVWA moet zich nu herbezinnen en die periode zal gebruikt worden om te bekijken in welke delen van het oude systeem moet worden geïnvesteerd. De hoop dat de NVWA dankzij een nieuw ICT-systeem effectiever kan opereren, moet even vooruit worden geschoven, liet de minister blijken.

Er worden keuzes gemaakt in het toezicht. Ik heb natuurlijk niet overal op elk moment een inspecteur, die ik kan inzetten. Ik moet het doen met de mensen die ik heb

Geen garanties over inzet dierenwelzijnsteams

Schouten wilde ook geen garanties geven over de minimale inzet van bij voorbeeld dierenwelzijnsteams, op vragen van PVV‘er Dion Graus en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). De dierenwelzijnsteams binnen de NVWA worden ook voor andere taken ingezet. Maar de minister zegt dat de voorgenomen inzet op dierenwelzijn wel wordt gerealiseerd. Schouten antwoordde op de vraag van Ouwehand waarom de NVWA geen inspecties uitvoert bij bedrijven met vleeskuikenouderdieren – waar 62% van de bedrijven niet aan de eisen zou voldoen-: “Er worden keuzes gemaakt in het toezicht. Ik heb natuurlijk niet overal op elk moment een inspecteur, die ik kan inzetten. Ik moet het doen met de mensen die ik heb.”