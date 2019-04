Geen gevolgen na opnieuw dioxinebrand

Akkerbouwers en veetelers in de buurt van afvalverwerkingsbedrijf Attero hoeven geen rekening te houden met nadelige gevolgen van de brand die er in de nacht van 31 maart op 1 april j.l. woedde. Dat meldt de gemeente Midden-Drenthe.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen sprake is van een verhoogd dioxinegehalte in het omliggende gebied. Het RIVM startte op dinsdag 2 april direct een onderzoek of er dioxines zijn vrijgekomen bij de brand. Eerder dit jaar woedde er ook al een brand bij het afvalverwerkingsbedrijf. Toen werden wel verhoogde dioxinegehaltes gevonden, waardoor veehouders geadviseerd werd het vee binnen te houden.